POL-GÖ: (40/2017) Maskierter Räuber überfällt Bank in Landwehrhagen - Täter auf der Flucht, Fahndung der Polizei dauert an

Göttingen (ots) - Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Landwehrhagen, Obere Dorfstraßeg Mittwoch, 19. Januar 2017, gegen 17.15 Uhr

LANDWEHRHAGEN (jk) - Ein maskierter Räuber hat am Mittwochnachmittag (19.01.17) gegen 17.15 Uhr eine Bankfiliale in Landwehrhagen überfallen und dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Eine Mensch erlitt einen Schock. Es soll sich dabei um einen Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin der Bank handeln. Weitere Details hierzu liegen zurzeit noch nicht vor. Die Person wird noch vor Ort ärztlich versorgt.

Derzeit vorliegenden Informationen zufolge hielten sich zur Tatzeit mehrere Angestellte und auch Kunden in der Filiale auf. Die Befragung aller Zeugen dauert an.

Nach ersten Erkenntnissen bedrohte der ca. 170 cm große maskierte Unbekannte vermutlich einen Angestellten (bzw. eine Mitarbeiterin) mit einer Schusswaffe und raubte anschließend das Geld. Mit dem Raubgut flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach ihm dauert an.

Beschreibung: ca. 170 cm groß, kräftige Statur, O-Beine, insgesamt dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hann. Münden, Telefon 05541/9510.

