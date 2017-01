POL-GÖ: (38/2017) Zeugen nach Unfallflucht in Reiffenhausen gesucht

Göttingen (ots) - Gemeinde Friedland, Reiffenhausen (Landkreis Göttingen), Am Lindenberg, Nacht zu Mittwoch, 18.01.2017, in der Zeit von 21.00 und 07.00 Uhr

Bei den Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht in Reiffenhausen (Landkreis Göttingen) ist die Polizeistation Friedland auf Suche der nach Unfallzeugen. Nach ersten Ermittlungen hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Nacht zu Mittwoch (18.01.2017) einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw beim Vorbeifahren gestreift und war anschließend geflüchtet. Bei der Kollision wurde der abgestellte Mazda an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt und der Außenspiegel abgefahren. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Beamten gehen davon aus, dass bei dem Zusammenstoß auch das unfallverursachende Auto im Frontbereich beschädigt wurde. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen blauen Seat handeln soll.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, insbesondere den vermeintlichen Fahrzeugführer sich bei der Polizei Friedland unter Telefon 05504 - 937900 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell