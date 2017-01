POL-GÖ: (36/2017) Männer rauben Frau Handy

Göttingen (ots) - Göttingen, Weperring, Donnerstag, 12. Januar 2017, gegen 22.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - In Göttingen-Grone ist nach derzeitigen Informationen einer 55-jährigen Göttingerin am Donnerstagabend (12.01.2017), gegen 22.00 Uhr, von einem jungen Mann das Handy aus der Hand gerissen worden. Wie die Geschädigte gegenüber der Polizei angab, war sie im Weperring unterwegs, als sich der Übergriff ereignete. Auf der Straße kamen ihr zwei Männer entgegen, als einer von ihnen ihr Handgelenk festhielt und das Handy entriss. Den Vorfall zeigte sie später der Polizei an. Beschreibung: die zwei Männer waren etwa 25 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß, schmale Figur, dunkler Hauttyp und schwarze kurze Haare.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

