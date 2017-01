POL-GÖ: (34/2017) Zeugen nach Unfallflucht auf der Kreisstraße 222 bei Staufenberg gesucht

Göttingen (ots) - Gemeinde Staufenberg (Landkreis Göttingen), Kreisstraße 222 von Lutterberg in Richtung Landwehrhagen, Mittwoch, 11. Januar 2017, in der Zeit von 16.00 Uhr und 23.30 Uhr

STAUFENBERG (jan) - Ein bislang noch unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (11.01.2017) eine an der Kreisstraße 222 stehende Verkehrstafel erheblich beschädigt und ist geflüchtet.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein Fahrzeug die K 222 vom Autohof Lutterberg kommend in Richtung Landwehrhagen. In einer Rechtskurve kam der Fahrer vermutlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein etwa 2,5 x 2,5 Meter großes Verkehrszeichen. Der Unfall ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 23.30 Uhr. Bei der Kollision entstand an dem Schild ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Von dem oder der Verursacher/in fehlt zurzeit noch immer jede Spur. Die Beamten der Polizeistation Staufenberg haben Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541/9510.

