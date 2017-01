POL-GÖ: (30/2017) Polizei stoppt fünf alkoholisierte Fahrer in Göttingen und Hann. Münden

Göttingen (ots) - Stadtgebiet Göttingen und Hann. Münden Nacht zu Sonntag, 15. Januar 2017

GÖTTINGEN (jan) - In der Nacht zu Sonntag (15.01.2017) haben Polizeistreifen bei Fahrzeugkontrollen in Göttingen und in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) insgesamt fünf alkoholisierte Autofahrer oder Radler aus dem Verkehr gezogen.

In Göttingen wurde gegen 01.30 Uhr ein 44-jähriger Autofahrer mit seinem Toyota in der Goßlerstraße angehalten. Ein durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 0,83 Promille. Gegen 04.00 Uhr erwischten Beamte am Waageplatz einen 21 Jahre alten alkoholisierten Göttinger, der ebenfalls unter Alkoholeinfluss am Steuer seines Wagens saß. Ein Test bei dem Audi-Fahrer ergab einen Wert von 1,16 Promille. In der Weender Landstraße kontrollierten die Beamten eine 22-jährige Radlerin aus Göttingen. Ihr Atemalkoholtest ergab 1,57 Promille. Ein 37-jähriger alkoholisierter Göttinger fiel den Polizisten schließlich in der Geismar Landstraße auf. Der Zweiradfahrer pustete einen Wert von 1,80 Promille.

In der Wallstraße in Hann. Münden stoppten die Beamten gegen 01.00 Uhr einen 52 Jahre alten Mann mit seinem Kleinkraftrad. Ein Test des Fahrers ergab einen Wert von 1,14 Promille.

Allen Fahrern wurden Blutproben entnommen und Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell