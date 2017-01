POL-GÖ: (24/2017) Fahrer von zwei Pkw bei Kollision verletzt

Göttingen (ots) - L 569, zwischen Abzweig Diemarden und Klein Lengden, Landkreis Göttingen, Donnerstag, 12. Januar 2017, gegen 06.00 Uhr

DIEMARDEN (jan) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 569 bei Diemarden (Landkreis Göttingen) sind heute (12.01.2017) zwei PKW kollidiert und die Fahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 31-jährige VW-Fahrer aus Göttingen kommend die L 569 in Richtung Klein Lengden. Zwischen dem Kreisverkehr bei Diemarden und der Ortschaft Klein Lengden überholte der Göttinger einige Fahrzeuge und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 23 Jahre alten Mannes aus Gleichen zusammen. Der Gleichener musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Beide Männer kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war bis zum Ende der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. Neben der Berufsfeuerwehr Göttingen waren die freiwilligen Feuerwehren aus Benniehausen, Diemarden, Klein Lengden und Rittmarshausen eingesetzt. Ebenfalls am Unfallort befanden sich ein Notarzt und zwei Rettungswagen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

In diesem Zusammenhang bitte die Polizei Friedland mögliche Zeugen, insbesondere den Fahrer eines roten Pkw VW Golf, sich unter der Telefonnummer 05504-937900 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell