POL-GÖ: (19/2017) Einbruch in Wohnhaus

Göttingen (ots) - Duderstadt, Westertorstraße, Dienstag, 10. Januar 2017, in der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr

DUDERSTADT (jan) - Unbekannte Täter sind am Dienstag (10.01.2017) in ein Wohnhaus in Duderstadt eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Tür ein und haben die Räume durchsucht. Eine abschließende Schadensaufstellung des Geschädigten liegt noch nicht vor.

Zeugen die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Rufnummer 05527-98010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell