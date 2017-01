POL-GÖ: (18/2017) Versuchter Aufbruch eines Verkaufsautomaten für Hühnereier

Göttingen (ots) - Gieboldehausen, Ortsteil Wollershausen, Elbingen, Dienstag, 10. Januar 2017, gegen 02.00 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jan) - In der Dienstagnacht (10.01.2017) hatte ein Unbekannter versucht, einen am Rande der B 27 aufgestellten Verkaufsautomaten für Hühnereier gewaltsam zu öffnen. Der Eigentümer wurde durch den Lärm auf die Tat aufmerksam und schlug Alarm. Dadurch wurde der Einbrecher verschreckt und flüchtet in unbekannte Richtung. Die Polizei wurde von dem Mann aus Wollershausen alarmiert, die daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete. Trotz intensiver Suche entkam der Täter. An dem Automaten des landwirtschaftlichen Betriebes entstand ein erheblicher Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Duderstadt unter der Telefonnummer Telefon 05527-98010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell