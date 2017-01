POL-GÖ: (17/2017) Unfallflucht auf der A 7 und mit gefälschter Fahrerlaubnis unterwegs

Göttingen (ots) - Göttingen, A 7, AS Göttingen, Fahrtrichtung Kassel, Samstag, 7. Januar 2017, gegen 22.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Offensichtlich keine Fahrerlaubnis hatte ein 26-jähriger Autofahrer aus Hann. Münden, der im Verdacht steht am Samstag (07.012017) einen Unfall verursacht zu haben und sich dann zunächst unerlaubt aus dem Staub gemacht hat. Der Mann hatte mit seinem Honda die A 7 in Richtung Kassel befahren und war auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und dann in die Mittelschutzplanke geprallt. Dabei wurden sowohl die Leitplanke und sein Pkw erheblich beschädigt. Der Mann fuhr zunächst bis zur nächsten Raststätte weiter, wo die Polizei durch einen Hinweis auf den Unfallflüchtigen aufmerksam wurde. Durch Ermittlungen entdecken die Beamten die den genauen Unfallort, an dem sich noch Fahrzeugteile vom Honda befanden. Der Fahrer händigte den Beamten neben anderen Papieren auch eine italienische Fahrerlaubnis aus. Nach ersten Anschein handelt es sich bei dem Dokument um eine Fälschung. Die Ermittlungen dauern an und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei leitete Verfahren wegen Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ein

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell