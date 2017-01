POL-GÖ: (12/2017) Polizei zieht Lkw mit defekter Bremsanlage aus dem Verkehr

1 weiterer Medieninhalt

Der Druckluftbehälter der Bremsanlage wird nur provisorisch mit einem Gurt gehalten. Bild-Infos Download

Göttingen (ots) - Göttingen, A 7 Fahrtrichtung Süd in, Höhe Göttingen AS Nord, Donnerstag, 05. Januar 2017, gegen 09.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Eine Streife der Göttinger Autobahnpolizei hat am Donnerstag (05.01.2017) einen Lkw mit Anhänger wegen eines Defekts an dem Bremssystem aus dem aus dem Verkehr gezogen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 33-jährige rumänische Brummifahrer von den Beamten während der Fahrt telefonierend fetgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten an dem Anhänger ein Druckluftbehälter der Bremsanlage auf, der provisorisch nur mit einem Gurt gesichert war. Für den Anhänger einer Transportfirma aus Kassel wurde nur noch eine Weiterfahrt in eine nahegelegene Werkstatt gestattet. Nach fachgerechter Reparatur konnte das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden.

Die Polizei hat gegen den Brummifahrer und den Fahrzeughalter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell