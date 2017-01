POL-GÖ: (8/2017) Pkw rutscht in Graben - Fahrer leicht verletzt

Göttingen (ots) - Göttingen, Knutbührener Weg, Donnerstag, 05.01.2017, gegen 06.30 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Bei einem Verkehrsunfall im Knutbührener Weg, zwischen Knutbühren und Hetjershausen ist am Donnerstag (05.01.17) ein 24 alter Autofahrer aus Dransfeld leicht verletzt worden. Nach derzeit vorliegenden Informationen kam der Peugeot des jungen Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und rutschte in den Graben. Der Fahrer kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bis zur Bergung des Wagens war die Straße gesperrt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Am Unfallort eingesetzt waren neben der Göttinger Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Hetjershausen und Elliehausen, ein Rettungswagen und ein Notarzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell