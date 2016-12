POL-GÖ: (725/2016) Randalierer in Hann. Mündener Supermarkt - Zwei Mitarbeiterinnen durch Schläge leicht verletzt

Göttingen (ots) - Hann. Münden, Ziegelstraße Dienstag, 27. Dezember 2016, gegen 16.20 Uhr

HANN.MÜNDEN (jk) - Weil er das Geschäft wegen eines bestehenden Hausverbotes verlassen sollte, hat am Dienstagnachmittag (27.12.16) gegen 16.20 Uhr ein unter Alkoholeinfluss stehender 67 Jahre alter Mann aus Hann. Münden in einem Supermarkt in der Ziegelstraße randaliert und zwei Mitarbeiterinnen durch Schläge an den Kopf und ins Gesicht leicht verletzt. Ein in der Schlange an der Kasse wartender 51-jähriger Kunde schaltete sich schließlich ein. Der couragierte Zeuge ergriff den Randalierer und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Zwei Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats Hann. Münden waren im Einsatz.

Eine der beiden Angestellten hatte den alkoholisierten Mann zuvor mehrfach aufgefordert, den Markt zu verlassen. Der 67-Jährige reagierte daraufhin sofort aggressiv, schrie herum und riss mehrere Bierdosen aus einem Regal, so die Angaben der Zeuginnen.

Der 67-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,21 Promille. Es wurden u. a. Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung gegen ihn eingeleitet.

