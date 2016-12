POL-GÖ: (722/2016) Briefkasten in Bank in Bovenden aufgebrochen

Göttingen (ots) - Bovenden, Südring, Nacht zu Freitag, 23.12.2016,

BOVENDEN (jan) -Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag (23.12.2016) in der Volksbankfiliale im Südring in Bovenden einen Briefkasten gewaltsam geöffnet. Der aufgebrochene Briefkasten befand sich im Vorraum. Ob etwas entwendet wurde ist zurzeit nicht bekannt. In diesem Zusammenhang bitten die Mitarbeiter der Volksbank ihre Kunden zu überprüfen, ob im fraglichen Zeitraum eingeworfenen Überweisungen tatsächlich ausgeführt wurden.

Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

