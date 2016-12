POL-GÖ: (719/2016) Einbruch in Wohnhaus

Göttingen (ots) - Göttingen, Weender Landstraße, Samstag, 24.12.206, in der Zeit von 17.00 bis 22.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Unbekannte Täter sind am Samstag (24.12.2016) gewaltsam durch die Eingangstür in ein Wohnhaus in der Weender Landstraße eingedrungen und haben die Räume durchsucht. Eine abschließende Schadensaufstellung liegt von den Geschädigten noch nicht vor.

Zeugen die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0551/491-2115.

