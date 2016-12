POL-GÖ: (715/2016) Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Göttingen (ots) - Göttingen (bb) - 24.12.2016, 13.45 Uhr, B 3, Gemarkung Bovenden, Fahrtrichtung Northeim. Eine 48-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die B3 in Rtg. Northeim. Vermutlich infolge eines technischen Defektes kam sie mit ihrem Pkw ca. 150 Meter vor dem Bovender Tunnel am Seitenrand der rechten Fahrspur zum Stillstand. Die nachfolgende 20-jährige Fahrzeugführerin übersah den mit Warnblinklicht stehenden Pkw und fuhr auf den Pkw auf. Die 48-jährige Fahrzeugführerin wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt, die 20-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. Beide Fahrzeugführerinnen wurden den hiesigen Krankenhäusern zugeführt. Die B3 war bis 15.10 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell