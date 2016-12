POL-GÖ: (710/2016) Unbekannter PKW beschädigt Radarmessanlage

Göttingen (ots) - Groß Schneen, Helmstor, Landkreis Göttingen Montag, 19. Dezember 2016, gegen 17.05 Uhr

GROSS SCHNEEN (lü) - Ein bisher unbekannter Autofahrer eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage des Landkreises Göttingen beschädigt und sich unerkannt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beträgt vermutlich mehr als 10.000 Euro.

Die Messanlage war in der Ortsdurchfahrt Gr. Schneen an der B 27 in Höhe der Einmündung Am Dornberg/Helmstor aufgebaut. Der dazugehörige Messwagen, besetzt mit einem Mitarbeiter des Landkreises Göttingen war versetzt in der Straße "Am Dornberg" postiert. Die auf Stativen am Fahrbahnrand der B 27 aufgestellten Messsensoren und Kameras waren mit über die Fahrbahn verlegten Kabeln mit dem Fahrzeug verbunden.

Zur Vorfallzeit bemerkte der Im Fahrzeug sitzende Mitarbeiter plötzlich einen schwarzen PKW, der die Straße "Am Dornberg" in Richtung B 27 befuhr. Der PKW verursachte laute Geräusche, als würde ein defekter Auspuff auf dem Boden schleifen. Im Vorbeifahren verspürte der Mitarbeiter dann einen Ruck im Fahrzeug. Bei einer Nachschau stellte er dann fest, dass der PKW sich vermutlich im Kabel verfangen und dieses mitgeschleift hatte. Dadurch wurden diverse Teile der Messeinrichtung erheblich beschädigt.

Mögliche Zeugen des Vorfalls, insbesondere aber den Fahrer des schwarzen PKW bittet die Polizeistation Friedland, sich unter Telefon 05504-93790 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell