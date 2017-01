FW Menden: Jahresdienstbesprechung des Löschzuges Süd der Feuerwehr Menden

Thorsten Krefeld, Björn Harris, Franz-Josef Deimel, Nils Henke, stellv. Wehrleiter Jürgen Schermutzki, Christopher Schweitzer, Oliver Graf und Zugführer Michael Schelp (v.l.n.r.). Quelle: Feuerwehr Menden Bild-Infos Download

Menden (ots) - Bei der Dienstbesprechung des Löschzuges Süd der Freiwilligen Feuerwehr Menden im Gerätehaus am Walzweg blickte Löschzugführer Michael Schelp gemeinsam mit 59 anwesenden Kameradinnen und Kameraden auf das vergangene Jahr zurück.

Zu insgesamt 21 Einsätzen, darunter zu zwei ABC-Einsätzen, wurden die Feuerwehrleute aus Mendens Süden zur Hilfe gerufen. Damit diese reibungslos ablaufen konnten, verbrachte der Löschzug auch in 2016 wieder viel Zeit mit Übungen und zahlreichen Besuchen von Lehrgängen und Seminaren. Dabei verpassten im Jahr 2016 Karsten Simon und Michael Grenda keinen Dienst.

Ein besonderer Höhepunkt für den Löschzug Süd war eine Übung mit der Löschgruppe aus Sundwig am 18.06.2016 auf dem Schießstand der Polizei im Übungsgelände "Emil" im Hönnetal sowie die Atemschutzausbildung im Dortmunder Brandhaus am 08. Oktober. In den Reihen des Löschzuges änderte sich personell im vergangenen Jahr auch einiges: Thorsten Krefeld wurde zum Gruppenführer der 4. Gruppe (LG Oesbern) ernannt, Franz- Josef Deimel übernahm das Amt des stellvertretenden Gruppenführers. Zudem gab es auch einige Beförderungen zu verzeichnen. Nils Henke wechselte von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung und wurde zum Feuerwehrmann befördert. Stefanie Krämer, Oliver Graf und Thorsten Krefeld wurden zum Oberbrandmeister/in befördert. Philipp Brinkmann wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert und Christopher Schweitzer zum Unterbrandmeister. Außerdem neu hinzugekommen ist Björn Harris, der von der Feuerwehr Hemer zur Feuerwehr Menden wechselte.

Wer jetzt vielleicht neugierig auf die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr geworden ist und einfach mal reinschnuppern möchte, ist jederzeit herzlich willkommen. Die Aktiven der Löschgruppen Lendringsen und Oesbern freuen uns über jedes neue Mitglied. Informationen und Termine zu Übungsdiensten gibt es unter www.ff-menden.de und dann dem Link "LG Lendringsen".

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell