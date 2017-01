FW Mettmann: Sternsinger zu Besuch bei der Feuerwehr Mettmann

3 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots) - Es ist nun schon eine lange Tradition in Mettmann: Nach ihrem Zug durch das Stadtgebiet und der gemeinsamen Zusammenkunft bei Bürgermeister Thomas Dinkelmann im Rathaus, ist das letzte Anlaufziel der Sternsinger die Feuer- und Rettungswache in Mettmann. So konnte der Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Marco Zerweiss auch heute rund 80 Sternsinger mit elterlicher Begleitung in die Fahrzeughalle der Feuerwehr begrüßen. Sie waren gekommen, um zu singen und ihren Segen "Christus Mansionem Benedicat" (Christus segne dieses Haus) zu spenden.

Nach dem Überreichen des "Friedenslichts" konnten sich die jungen Könige von ihrem langen Weg erholen und sich mit einem leckeren Imbiss stärken.

