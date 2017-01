THW-HH MV SH: LKW-Unfall: THW Kaltenkirchen unterstützt Bergungsarbeiten

3 weitere Medieninhalte

Henstedt-Ulzburg/Quickborn (ots) - Dienstagnacht ist auf der Autobahn A 7 zwischen den Anschlußstellen Henstedt-Ulzburg und Quickborn ein LKW von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Das Technische Hilfswerk (THW) Kaltenkirchen wurde alarmiert, um die Ausleuchtung der Unfallstelle sowie das Umladen der geladenen Güter vorzunehmen.

Gegen 19 Uhr kam der mit Lebensmitteln voll beladene LKW von der Fahrbahn ab und kippte in einen Graben. Hierbei blieb der Unfallfahrer glücklicherweise unverletzt. Da die Unfallstelle in Fahrtrichtung Hamburg mitten in der Großbaustelle zum Ausbau der A7 liegt, war eine schnelle Räumung der Unfallstelle notwendig, um die Vollsperrung so kurz wie möglich zu halten. Das THW Kaltenkirchen wurde alarmiert, um die Ausleuchtung der Unfallstelle vorzunehmen und die Entladung des LKW sicher zu stellen. Kurze Zeit später war das THW Kaltenkirchen mit zwei Transportern (MTW), Gerätekraftwagen 2 (GKW 2) und Aggregatanhänger vor Ort und die 21 Einsatzkräfte konnten zügig die Paletten mit Molkereiprodukten aus dem verunglückten LKW ausladen und in einen anderen LKW umladen.

Artikel auch auf der Homepage des THW OV Kaltenkirchen: https://ov-kaltenkirchen.thw.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/artikel/lkw-unfall-thw-kaltenkirchen-unterstuetzt-bergungsarbeiten/

