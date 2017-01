THW-HH MV SH: Fachgruppe Beleuchtung eine wichtige einsatzunterstützende THW-Einheit

2 weitere Medieninhalte

Einsatz der Fachgruppe Beleuchtung des THW Ortsverbandes Rendsburg nach Massenkarambolage auf der BAB A1 aufgrund von Blitzeis. Fotos: THW Rendsburg Bild-Infos Download

Kiel (ots) - Bei zwei medial überregionalen Einsätzen zum Jahresstart2017 , Blitzeis auf der A1 zwischen Hamburg und Lübeck mit Massenkarambolage am 14. Januar und ein durch eine Gasexplosion am 15. Januar zerstörtes Haus in Osterrönfeld bei Rendsburg zeigten Fachgruppen Beleuchtung (THW OV Ahrensburg und Rendsburg), das sie als Einsatzunterstützung für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste eine wichtige Funktion erfüllen. Neben den entsprechenden Leuchtmitteln verfügen die Fachgruppen über eigene Stromerzeuger. Im Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein gibt es diese Fachgruppe Beleuchtung jeweils als Teileinheit eines Technischen Zuges achtmal. Zu finden sind die Fachgruppen in HH-Eimsbüttel, HH-Harburg, Parchim, Neustrelitz, Ahrensburg, Burg-Hochdonn, Norderstedt und Rendsburg. Links zu den beiden Einsätzen: Massenkarambolage nach Blitzeis: https://www.lv-hhmvsh.thw.de/SharedDocs/Meldungen/THW-LV-HHMVSH/DE/Einsaetze/2017/01/1401A1Blitzeis.html Zerstörtes haus durch Gasexplosion https://www.lv-hhmvsh.thw.de/SharedDocs/Meldungen/THW-LV-HHMVSH/DE/Einsaetze/2017/01/1501Osterr%C3%B6nfeld.html?nn=2244602

Link zur Fachgruppe Beleuchtung: https://www.thw.de/SharedDocs/Einheiten/DE/Inland/FGr-Bel-A.html

Fachgruppe Beleuchtung (FGr Bel) Die Fachgruppe Beleuchtung (FGr Bel) verfügt eine breite Palette von Beleuchtungsmitteln. Damit lassen sich insbesondere bei größeren Schadensereignissen Strecken von ca. 150 x 20 m oder horizontale/vertikale Flächen von ca. 35 x 35 m mit gerichtetem oder blendfreiem Licht ausleuchten. Fachgruppe Beleuchtung (FGr Bel) 0 / 2 / 7 = 9 Geländegängiger Mannschaftslastwagen, 3t, gl, Typ IV (MLW 4) Anhänger Lichtmast 20 kVA (AnhLiMa 20) Über Energieverteiler- und Kabelsätze können großräumige Beleuchtungssysteme, auch unter Einbindung verschiedener Stromerzeugeraggregate, errichtet werden. Viele Feuerwehren fordern bei nächtlichen Einsätzen diese Fachgruppe an; auch werden z. B. größere Kontrollstellen von Zoll- und Polizeibehörden ausgeleuchtet.

Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell