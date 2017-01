FW-OE: PKW überschlägt sich, Fahrerin nur leicht verletzt

Komplett überschlagen hatte sich dieser Kleinwagen, die Fahrerin wurde glücklicher Weise nur leicht verletzt. Bild-Infos Download

Lennestadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein PKW überschlug, kam es gestern Abend kurz vor 20 Uhr auf der Landstraße von Meggen nach Halberbracht in Höhe eines Autohauses. Die Fahrerin eines Kleinwagens war vermutlich Aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Schleudern geraten, zunächst auf die Gegenfahrbahn und dann rechts in das Ufer gefahren. Dabei hatte sie sich nach Augenzeugenberichten einmal komplett überschlagen, kann dann aber auf allen vier Reifen zum stehen. Die Fahrerin verletzte sich wie durch ein Wunder nur leicht und wurde ins Krankenhaus nach Lennestadt gebracht. Erste Meldungen, dass sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sei, bestätigten sich glücklicherweise nicht, die alarmierte Feuerwehr sicherte lediglich die Unfallstelle. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst die Löschgruppen Halberbracht, Meggen, Elspe, Grevenbrück und der Einsatzleitwagen des Löschzuges 1 mit 35 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell