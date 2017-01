POL-PPKO: Weltkriegsbombe in der Mosel gefunden

Koblenz (ots) - Am Dienstag, 24.01.2017 wurde gegen 12.15 Uhr bei Baggerarbeiten in der Mosel unter der Europabrücke in Koblenz, eine "Amerikanische Mehrzweckbombe", 50 kg, aufgefunden. Diese lag außerhalb des Schifffahrtsweges, unterhalb des dortigen Wehres. Der Kampfmittelräumdienst wurde hinzugezogen. Laut deren Mitteilung ging von der Bombe keinerlei Gefahr aus, da diese stark verrostet und der Zünder nicht mehr vorhanden war. Die Bombe wurde vom Kampfmittelräumdienst abtransportiert.

