POL-PPKO: Einbruch im Burgweg in Koblenz - Bargeld gestohlen

Koblenz (ots) - Am Montag, 23.01.2017 drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Koblenzer Burgweg ein. Diese hebelten zwischen 14.45 Uhr und 18.45 Uhr ein Fenster auf, betraten die Wohnung, die im Anschluss daran nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Hierbei fiel den Tätern ein Bargeldbetrag im dreistelligen Eurobereich in die Hände. Hinweise bitte an 0261-1031.

