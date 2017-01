POL-PPKO: Vierzig Container im Industriegebiet Rheinhafen aufgebrochen

Koblenz (ots) - Durch den Schichtleiter des DHL-Logistikzentrums in der August-Horch-Straße wurde der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Metternich am Sonntag gegen 23.00 Uhr mitgeteilt, dass zahlreiche Containerwechselbrücken auf dem Gelände aufgebrochen worden waren. Nach ersten Ermittlungen haben ein oder mehrere Täter den Zaun zum Gelände der DHL-Niederlassung durchtrennt und gelangten so in den Innenhof, wo die Container abgestellt waren. Aus etwa vierzig von diesen wurden dann hochwertige Elektrogeräte und andere Waren entwendet. Der Wert des Diebesguts bewegt sich nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich. Aufgrund der hohen Zahl der angegangenen Container liegt hierzu noch keine abschließende Schätzung vor. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Samstag, 21.01.2017, 09.00 Uhr, und Sonntag, 22.01.2017, 22.00 Uhr, liegen. Weitere Hinweise zu dem oder den Tätern liegen nicht vor, die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei Koblenz bittet Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen im fraglichen Bereich rund um das DHL-Logistikzentrum gemacht haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 0261/103-1 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell