POL-PPKO: Rücksichtsloser Autofahrer auf der B 416 - Polizei sucht Zeugen

Winningen (ots) - Am gestrigen Abend (19. Januar 2917) wurde bei der PI Koblenz 2 durch einen Autofahrer eine Verkehrsgefährdung im Bereich Winningen angezeigt.

Nach Angaben des Autofahrers sei er am Donnerstagmorgen gegen halb 8 auf der B 416 von Winningen nach Kobern gefahren, als der Fahrer eines dunklen VW Golf mit Koblenzer Kennzeichen, Ortsausgangs Winningen in Höhe der dortigen Abfahrt zwei Fahrzeuge, darunter den PKW das Anzeigenerstatters über die Abbiegespur, trotz durchgezogener Line und Gegenverkehr, überholte. In Höhe der Autobahnbrücke habe der rücksichtslose Autofahrer dann erneut versucht mehrere Pkw zu überholen. Auch hierbei befand er sich auf der Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Klein-Lkw musste, um einen Unfall zu vermeiden, bremsen und nach rechts auf den Fuß- und Radweg ausweichen.

Nur durch die gute und schnelle Reaktion sämtlicher Autofahrer, konnte ein Zusammenstoß mit dem rasanten Golf-Fahrer verhindert werden.

Die Polizeiinspektion Koblenz 2 bittet sowohl den Fahrer des Klein-Lkw, der ebenfalls durch das Fahrmanöver des Golffahrers gefährdet wurde und weitere Zeugen, die den Vorfall beobachteten, sich unter der Telefonnummer 0261/103-2911 oder per Mail an pikoblenz2@polizei.rlp.de zu melden.

