POL-PPKO: Verfolgungsfahrt - Zeugenaufruf!

Neuwied (ots) - Ort/Zeit: 56566 Neuwied ST Gladbach und 56584 Anhausen/Rüscheid, 16.01.2017, 19.10 Uhr bis ca 19.35 Uhr

Am Montag, den 16.01.2017, gegen 19.10 Uhr sollte an der sogenannten "Alteck" auf der L258 ein Pkw durch eine Streife der PI Neuwied einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es handelte sich bei dem Fahrzeug um eine dunkle Mercedes-Benz E-Klasse älteren Baujahrs mit Essener Kennzeichen (Kennung "E"). Der Fahrzeugführer hielt zunächst an, und gab dann Gas als die Polizeibeamten neben dem Mercedes waren. Die Fahrt ging dann mit zum Teil sehr hoher Geschwindigkeit die "Alteck" hinauf, anschließend durch Anhausen und endete im Industriegebiet Petershof. Hier brachen die Beamten die Verfolgung ab, der Beschuldigte konnte jedoch in einem Gebäude lokalisiert werden. Dort wurde er später mit Unterstützung umliegender Dienststellen festgenommen. Hintergrund der Flucht vor der Polizei dürfte u.a. sein, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem zwei Haftbefehle gegen ihn vorlagen. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen der Justiz übergeben. Während der Flucht kam es wiederholt zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere vor Anhausen war die Situation sehr gefährlich. Daher bittet die Polizei solche Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, und mögliche weitere Zeugen sich bei der Polizei Neuwied unter der Nummer 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

