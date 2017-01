POL-PPKO: Verkehrslage

Altenkrichen (ots) - In der Nacht setzte ab 02.00 Uhr starker Schneefall ein. Die Straßenmeisterei Altenkirchen war mit allen Fahrzeugen im Einsatz und konnte so ein größeres Chaos vermeiden. Gesperrt ist zurzeit in die B 8 zwischen Vierwinden und Industriepark Nord. Hier steht ein LKW quer und teils im Graben. Derzeit 3 km Rückstau. Für die Bergung ist ein Autokran angefordert.

Umgestürzte Bäume waren auf der L 265 vor Steimel, K 37 zwischen Bachenberg und Hilgenroth und auf der B 414 zwischen Sörth und Altenkirchen zu verzeichnen. Die Straßenmeistereien entfernten die Hindernisse von der Fahrbahn. Bei einem Verkehrsunfall gegen 05.40 Uhr auf der K 27 zwischen Rettersen und Fiersbach wurde der 30 - jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit war er in einer Linkskurve geradeaus und anschließend eine Böschung hinabgefahren.

