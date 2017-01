POL-PPKO: Verkehrsunfall Sachschaden

Kirchen (ots) - Unfallort: 57548 Kirchen, Höhenstraße Unfallzeit: Donnerstag, 12.01.2017, gegen 07:50 Uhr

Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in Kirchen Wingendorf. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer war von der Straße Im Sametswald auf die Höhenstraße nach links eingebogen. Dabei übersah er den bevorrechtigten Pkw einer 57-jährigen, welcher die Höhenstraße in Richtung Wehbach befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in Einmündungsbereich.

