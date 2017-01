POL-PPKO: Mofafahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Herdorf (ots) - Unfallort: 57562 Herdorf, Glockenfeld Unfallzeit: Donnerstag, 12.01.2017, gegen 20:15 Uhr

Ein 15-jähriger Mofafahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Herdorf leicht verletzt. Er hatte die Straße im Glockenfeld in Richtung Daaden befahren und beabsichtigte nach links in die Sotterbachstraße abzubiegen. Der nachfolgende 44-jährige Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät. Er versuchte noch nach links auszuweichen. Es kam jedoch zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, sodass der Mofafahrer zu Fall kam. Dabei verletzte sich der Mofafahrer leicht am Oberschenkel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell