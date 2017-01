POL-PPKO: Unterschlagung eines Mobiltelefon

Mudersbach (ots) - Tatort: 57555 Mudersbach, Kölner Straße Tatzeit: Donnerstag, 12.01.2017, gegen 17:15 Uhr bis 17:30 Uhr

Der 66-jährige Geschädigte lies in einem Getränkemarkt sein Mobiltelefon im Kassenbereich liegen. Ein bislang unbekannter Täter nahm das Telefon an sich und steckte es ein. Er wurde dabei von der Videoüberwachung des Marktes aufgezeichnet. Es handelte sich um einen etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann, Brillenträger mit Glatze. Die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen dauern an.

