POL-PPKO: Neuwied Innenstadt - Hakenkreuze auf Kriegsdenkmal gesprüht

Neuwied (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 11.01.2017 auf Donnerstag, 12.01.2017 sprühten bislang unbekannte Täter zwei Hakenkreuze auf ein Kriegsdenkmal, welches sich in der Neuwieder Innenstadt an der Ecke Wilhelmstraße / Langendorfer Straße befindet. Die Entfernung der Hakenkreuze wurde durch die Stadt Neuwied umgehend veranlasst.

Zeugen die Hinweise zu diesem Fall geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell