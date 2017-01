POL-PPKO: Maskierter Einbrecher flüchtet

Koblenz (ots) - Durch Geräusche auf dem Balkon wurde am gestrigen Abend (11. Januar 2017) eine Frau im Koblenzer Stadtteil Metternich geweckt. Als die Bewohnerin ohne das Licht anzuschalten gegen 18.00 Uhr in Richtung Balkon ging, stellte sie fest, dass sich ein voll maskierter Mann an der dortigen Tür zu schaffen machte. Durch Klopfen an der Innenscheibe machte die Frau auf sich aufmerksam, woraufhin der vermeintliche Einbrecher die Flucht ergriff. Er kletterte über das Balkongeländer des Anwesens "In der Weglänge", sprang auf den Boden und verschwand.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 160 - 170 cm groß, war - dunkel gekleidet und - trug bei der Tat eine schwarze Vollmaske, aus der lediglich die Augen zu sehen waren.

Aufgrund der Bewegungen schätzte die Zeugin das Alter des Flüchtenden auf ca. 25 bis 30 Jahre.

Die Kripo Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur flüchtigen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail an kdkoblenz@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell