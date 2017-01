POL-PPKO: Schmuck und Werkzeugboxen in Horchheim gestohlen

Koblenz (ots) - Auch im Koblenzer Stadtteil Horchheim kam es am Mittwoch (11.1.2017) zu einem Einbruch. Zwischen 11.00 Uhr und 12.15 Uhr gelangten der oder die Täter auf bislang noch nicht bekannte Weise in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kirchstraße und nahmen eine Schmuckschatulle sowie zwei Werkzeugboxen mit.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon 0261/103-0 oder per Mal kdkob-lenz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell