POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Herdorf (ots) - Unfallort: 57562 Herdorf, Bornseifen 32 Unfallzeit: Mittwoch, 11.01.2017, bis 07:50 Uhr

Die Eigentümer stellten am Mittwoch, den 11.01.2017, gegen 07:50 Uhr, eine Beschädigung an ihrem Metallzaun fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte die Straße Bornseifen vermutlich aus Richtung Waldstraße kommend befahren. Aus bislang unbekannter Ursache, vermutlich aber aufgrund Schneeglätte, kam der Verursacher nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Metallzaun. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern entfernte er sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei Betzdorf zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell