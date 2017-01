POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht, Geschädigter gesucht

Herdorf (ots) - Unfallort: 57562 Herdorf, Hauptstraße in Höhe Rathaus Unfallzeit: Mittwoch, 11.01.2017, gegen 10:20 Uhr

Der bislang unbekannte Geschädigte parkte mit seinem Pkw in der Hauptstraße in Höhe des Rathauses. Ein Zeuge beobachtete einen Klein-Lkw, der beim Vorbeifahren in Richtung Neunkirchen den geparkten Pkw beschädigte. Während sich der Zeuge das Kennzeichen von dem Verursacher merkte, konnte er leider keine Angaben zu dem Geschädigten machen. Da der Vorfall mit zeitlicher Verzögerung gemeldet wurde, hatte sich der Geschädigte bis zum Eintreffen der Polizei bereits entfernt. Der Geschädigte wird gebeten sich unter 02741/9260 bei der Polizei Betzdorf zu melden.

