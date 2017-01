POL-PPKO: Unfall auf der Bundesstraße, eine Frau verletzt und hoher Sachschaden

Neuwied (ots) - Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden in Höhe von 15000 Euro war die Bilanz eines Unfalles am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 256.

Eine 43 Jahre alte Frau aus Neuwied befuhr gegen 07:30 Uhr die B 256 in Fahrtrichtung Rengsdorf. In Höhe des Neuwieder Kreuzes wechselte die Fahrzeugführerin auf den linken Fahrstreifen, um das Auffahren eines anderen Verkehrsteilnehmers zu ermöglichen. Hierbei übersah sie jedoch einen nachfolgenden PKW. Dieser und ein weiteres Fahrzeug fuhren auf das erste Auto auf. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

