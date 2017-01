POL-PPKO: Pkw am Kindergarten in der Koblenzer Straße aufgebrochen

Koblenz (ots) - Am Dienstag, 10.01.2017 wurde ein Pkw aufgebrochen, der auf dem Parkplatz des Kindergartens am Kemperhof in Koblenz abgestellt war. In der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 14.10 Uhr wurde an diesem schwarzen VW-Golf die vordere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine cognacfarbene Aktentasche mit einem geringen Bargeldbetrag und diversen Ausweispapieren und EC-Karten gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt rund 600.- Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1031.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell