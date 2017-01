POL-PPKO: Versuchter Raubüberfall auf Busfahrer in Koblenz - Zeugen gesucht

Koblenz (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Dienstag, 10.01.2017 gegen 18.56 Uhr zu einem versuchten Überfall auf einen Busfahrer in der Deutschherrenstraße im Kob-lenzer Stadtteil Wallersheim. Dieser ereignete sich an einer Endhaltestelle der Linie 2. Die beiden Täter betraten den Bus, nachdem 8-10 Personen den Bus verlassen hatten. Da die Fahrgäste eventuell Angaben zu den beiden wartenden Tätern machen können, werden diese gebeten, sich mit der Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1031, in Verbindung zu setzen.

