POL-PPKO: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Betzdorf (ots) - Am 06.01.2017, zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr wurde erneut versucht die rückwärtige Terrassentür an einem Wohnhaus in der Danziger Straße aufzubrechen, nachdem zuvor Manipulationen an der Haustürklingel vorgenommen worden waren. Bereits über die Feiertage war versucht worden in dieses Wohnhaus einzubrechen, siehe Pressebericht vom 06.01.2017

Hinweise zu den vorgenannten Einbrüchen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu den tatrelevanten Zeiten an den genannten Örtlichkeiten bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell