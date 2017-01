POL-PPKO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Koblenz (ots) - 56068 Koblenz, Mainzer Str./Sebastian-Bach-Straße, 08.35 Uhr

Sachverhalt :

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten kam es heute Morgen gegen 08.35 Uhr an o.a. Örtlichkeit.

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw die Mainzer Straße in stadtauswärtiger Richtung (Richtung B9). Im Bereich der Einmündung kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen das dortige Eisenbahnviadukt. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Gutachter wurde in die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang eingeschaltet.

Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell