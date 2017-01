POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht in Dürrholz

Dürrholz (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 04.01.2017, 13:00 Uhr, bis Donnerstag, 05.01.2017, 12:00 Uhr, ist durch eine(n) unbekannte(n) Verkehrsteilnehmer(in) "Im Tälchen" in Dürrholz ein Holzzaun beschädigt worden. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

