POL-PPKO: Tageswohnungseinbruch in Asbach

Asbach (ots) - Am Donnerstag kam es im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus im Siebengebirgsweg in Asbach. Die bisher unbekannten Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchten delikttypisch das Anwesen. Die Täter entfernten sich mit geringer Beute von der Tatörtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell