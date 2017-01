POL-PPKO: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wissen

Wissen (ots) - In der Zeit vom 31.12.2016, 05.00h, bis zum frühen Morgen des 02.01.2017 hatte eine 23Jährige ihren PKW Audi A 3 auf dem oberen Parkdeck am Regio-Bahnhof in Wissen, nahe des Einganges, abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Audi nicht unerheblich (Schadenshöhe ca. 2.500,-EUR) und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter Tel.: 02742/9350 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell