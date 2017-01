POL-PPKO: PKW Fahrer bei Unfall auf der B 256 bei Bonefeld leichtverletzt

Bonefeld (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache kam am Dienstagnachmittag ein 56 - jähriger PKW Fahrer auf der Bundesstraße 256 vor Bonefeld in Fahrtrichtung Neuwied von der Fahrbahn ab. Aufgrund einer Qualmentwicklung beim PKW des Verunfallten ist die Feuerwehr alarmiert worden, die mit ca. 40 Einsatzkräften der Wehren Bonefeld, Kurtscheid und Rengsdorf im Einsatz waren. Glücklicherweise stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der PKW nicht in Brand geraten war. Der verletzte Fahrzeugführer wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gefahren.

