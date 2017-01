POL-PPKO: Brandmeldeanlage durch Böller ausgelöst

Dürrholz (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, 02:50 Uhr, wurde durch Unbekannte in einer öffentlich zugänglichen Tiefgarage in der Industriestraße in Dürrholz Böller geworfen. Dadurch ist die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Die FFW Feuerwehr Puderbach war mit 17 Einsatzkräften vor Ort und stellte bei der Überprüfung fest, dass kein Feuer entstanden ist. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell