POL-PPKO: Erneute Sachbeschädigung/Diebstahl am Weihnachtsstern in Wissen

Wissen (ots) - Vermutlich in der Nacht zum 30.12.2016 wurden erneut die Stromleitungen am Weihnachtsstern auf dem Kucksberg in Wissen mit einem Messer durchtrennt, so daß die gesamte Beleuchtung ausfiel. Überdies wurden Teile der Beleuchtung von den bislang unbekannten Tätern entwendet. Da diese Beschädigungen in einer Höhe von etwa vier Metern erfolgten, müssen die Täter eine Steighilfe mitgeführt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca 600,-EUR geschätzt.

Etwaige Zeugen, auch solche, die Personen wahrgenommen haben, welche mit einer Leiter o.ä., evtl. auch auf dem Dach eines PKW, in Richtung Kucksberg unterwegs waren, werden dringend gebeten sich bei der Polizeiwache unter Tel.: 02742/9350 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell