POL-PPKO: Einbruch Mehrparteienhaus

Erpel (ots) - Im Zeitraum vom 31.12.16, 15:30 Uhr bis zum 01.01.17, 01:29 Uhr wurde in insgesamt drei Wohnungen eines Mehrparteienhauses in der Ortslage Erpel "Rieslingstraße" eingebrochen. Hierbei gelangte der Täter durch das Aufhebeln von Wohnungsfenstern und Eingangstüren in das Mehrparteienhaus und die separaten Wohneinheiten. Entwendet wurden diverse Schmuckstücke sowie Bargeld.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

