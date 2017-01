POL-PPKO: Einbruch Einfamilienhaus

Unkel (ots) - Am 31.12.2016, zwischen 18:38 Uhr - 20:45 Uhr wurde in Unkel "Auf dem Rheinbüchel" in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Hierbei wurde eine rückwärtige Fensterscheibe des Anwesens beschädigt, so dass der Täter ins Objekt gelangen konnte. Anschließend wurden diverse Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut durchsucht. Entwendet wurden diverse Schmuckstücke und Bargeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell