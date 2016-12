POL-PPKO: Sachbeschädigungen an Schaufenstern

Neuwied (ots) - An den Weihnachtstagen kam es in Neuwied-Oberbieber, Friedrich-Rech-Straße, zu zwei Sachbeschädigungen an Schaufenstern, vermutlich durch Beschuss mit einem Luftgewehr. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Fällen im Stadtgebiet Neuwied kam. Etwaige weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631-8780 in Verbindung zu setzen.

