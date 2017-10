POL-VDKO: Lkw geriet in Brand

Emmelshausen (ots) - Gegen 13.30 Uhr geriet an der Anschlussstelle Pfalzfeld ein in Richtung Koblenz auffahrender ungarischer Sattelschlepper in Brand. Da das Feuer vom Motorraum ausgehend schnell auf die Ladung des Lkw übergriff, blieb dem Lkw-Fahrer nichts anderes mehr übrig, als den Lkw in der Auffahrt zur BAB 61 abzustellen und sich zu entfernen. Die eintreffenden Feuerwehren aus Emmelshausen, Pfalzfeld, Dörth und Boppard hatten den Brand zwar schnell unter Kontrolle, die Ladung konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. Die Auffahrt von Pfalzfeld zur A 61 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der durchgehende Verkehr auf der A 61 wurde von dem Ereignis jedoch nicht beeinträchtigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Eine Gefahr für die Umwelt war nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht gegeben.

Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Emmelshausen

Telefon: 06747-93270





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell